О нас
Report Georgia
Аудио новости

Вице-премьер Украины: Нет сомнений, что скоро будет совершенно новый Агдам

Вице-премьер Украины: Нет сомнений, что скоро будет совершенно новый Агдам "У Украины есть ряд отраслей, в которых мы можем быть полезны для Азербайджана".
Карабах
14 апреля 2021 г. 19:11
Вице-премьер Украины: Нет сомнений, что скоро будет совершенно новый Агдам
Алексей Резников

"У Украины есть ряд отраслей, в которых мы можем быть полезны для Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам в Агдаме находящийся с рабочим визитом в Азербайджане вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Как вы знаете, Украина один из крупных производителей зерна, это может быть полезно в вопросе восстановления освобожденных земель Азербайджана. В этом может помочь наш метал, где мы также являемся крупным производителем. И последний пункт - фарминдустрия, которая очень сильно развита в Украине. Мы готовы поделиться опытом в этой отрасли с нашими азербайджанскими друзьями. Мы знаем, что Азербайджан рассматривал варианты производства инсулина в стране и мы готовы поделиться также этим опытом".

Вице-премьер также отметил стремительное изменение и развитие Азербайджана за годы независимости:

"Когда я приехал в Азербайджан впервые много лет назад, то Баку был городом-стройкой. А когда я уже приезжал сюда спустя несколько лет и вот сейчас в качестве официального лица, то вижу насколько все преобразилось и делается с заботой и любовью. Но когда я проехал блокпост в Агдаме, то увидел насколько все ужасно. И у меня появляется вопрос - зачем это надо было? Зачем разрушать? И у меня нет сомнений, что скоро будет совершенно новый Агдам. В меня вселяет надежду то, что я вижу".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Ukrayna baş nazirinin müavini: "Tezliklə tamamilə yeni Ağdam olacaq"
Версия на английском языке Ukraine deputy PM: There will be completely new Aghdam soon

Новости партнеров

Другие новости из категории

Представители ООН посетили пострадавшие от конфликта регионы
ФотоПредставители ООН посетили пострадавшие от конфликта регионы
14 апреля 2021 г. 17:31
Глава Азербайджанской общины Нагорного Карабаха встретился с послом Турции
Глава Азербайджанской общины Нагорного Карабаха встретился с послом Турции
14 апреля 2021 г. 15:45
Вице-премьер-министр Украины посетил Агдамский район
ФотоВице-премьер-министр Украины посетил Агдамский район
14 апреля 2021 г. 14:36
Минская группа ОБСЕ распространила заявление
Минская группа ОБСЕ распространила заявление
14 апреля 2021 г. 00:36
Почтена память Национального героя Азербайджана Садыга Гусейнова
Почтена память Национального героя Азербайджана Садыга Гусейнова
13 апреля 2021 г. 19:25
Чифу: ЕС может помочь в реинтеграции армян в азербайджанское общество
Чифу: ЕС может помочь в реинтеграции армян в азербайджанское общество
13 апреля 2021 г. 17:54
Видеокадры из села Седи Джебраильского района
Видеокадры из села Седи Джебраильского района
13 апреля 2021 г. 17:34
Гвимрадзе: После освобождения территорий для Азербайджана начинается серьезный этап
Гвимрадзе: После освобождения территорий для Азербайджана начинается серьезный этап
13 апреля 2021 г. 16:57
На освобожденных территориях обнаружено еще 137 мин
На освобожденных территориях обнаружено еще 137 мин
13 апреля 2021 г. 16:55
Президент Азербайджана: Карабах займет важное место в нашей экономике
Президент Азербайджана: Карабах займет важное место в нашей экономике
13 апреля 2021 г. 16:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi