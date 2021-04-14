Вице-премьер Украины: Нет сомнений, что скоро будет совершенно новый Агдам

"У Украины есть ряд отраслей, в которых мы можем быть полезны для Азербайджана".

"У Украины есть ряд отраслей, в которых мы можем быть полезны для Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам в Агдаме находящийся с рабочим визитом в Азербайджане вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Как вы знаете, Украина один из крупных производителей зерна, это может быть полезно в вопросе восстановления освобожденных земель Азербайджана. В этом может помочь наш метал, где мы также являемся крупным производителем. И последний пункт - фарминдустрия, которая очень сильно развита в Украине. Мы готовы поделиться опытом в этой отрасли с нашими азербайджанскими друзьями. Мы знаем, что Азербайджан рассматривал варианты производства инсулина в стране и мы готовы поделиться также этим опытом".

Вице-премьер также отметил стремительное изменение и развитие Азербайджана за годы независимости:

"Когда я приехал в Азербайджан впервые много лет назад, то Баку был городом-стройкой. А когда я уже приезжал сюда спустя несколько лет и вот сейчас в качестве официального лица, то вижу насколько все преобразилось и делается с заботой и любовью. Но когда я проехал блокпост в Агдаме, то увидел насколько все ужасно. И у меня появляется вопрос - зачем это надо было? Зачем разрушать? И у меня нет сомнений, что скоро будет совершенно новый Агдам. В меня вселяет надежду то, что я вижу".