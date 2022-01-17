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Вице-премьер Украины: Готовы участвовать в восстановительных работах в Азербайджане

Вице-премьер Украины: Готовы участвовать в восстановительных работах в Азербайджане Украинские строительные и другие компании готовы участвовать в восстановлении и реконструкции освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.
Карабах
17 января 2022 г. 12:40
Вице-премьер Украины: Готовы участвовать в восстановительных работах в Азербайджане
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Украинские строительные и другие компании готовы участвовать в восстановлении и реконструкции освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на AZƏRTAC, об этом заявила заместитель премьер-министра Украины, сопредседатель межправительственной комиссии с Азербайджаном Ирина Верещук.

«Я вижу большой потенциал для сотрудничества между Украиной и Азербайджаном. У Азербайджана масса дел, связанных с реинтеграцией возвращенных территорий. Украина уже имеет важный опыт реинтеграционной работы и может поделиться им с азербайджанской стороной. Здесь и работа с вынужденными переселенцами, и разминирование и др.», - подчеркнула И.Верещук.

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Версия на английском языке Deputy PM says Ukraine ready to join restoration of liberated lands of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Baş nazirinin müavini: "Azərbaycanın azad olunan ərazilərinin bərpasında iştiraka hazırıq"

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