Вице-премьер Украины: Готовы участвовать в восстановительных работах в Азербайджане

Украинские строительные и другие компании готовы участвовать в восстановлении и реконструкции освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

Украинские строительные и другие компании готовы участвовать в восстановлении и реконструкции освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на AZƏRTAC, об этом заявила заместитель премьер-министра Украины, сопредседатель межправительственной комиссии с Азербайджаном Ирина Верещук.

«Я вижу большой потенциал для сотрудничества между Украиной и Азербайджаном. У Азербайджана масса дел, связанных с реинтеграцией возвращенных территорий. Украина уже имеет важный опыт реинтеграционной работы и может поделиться им с азербайджанской стороной. Здесь и работа с вынужденными переселенцами, и разминирование и др.», - подчеркнула И.Верещук.