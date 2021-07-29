Ветеран Второй Карабахской войны скончался в больнице в Турции

Ветеран Второй Карабахской войны, старший лейтенант Джахангирли Габиль Хазар оглу скончался сегодня утром в больнице Университета Хаджеттепе в Анкаре, где проходил лечение.

Ветеран Второй Карабахской войны, старший лейтенант Джахангирли Габиль Хазар оглу скончался сегодня утром в больнице Университета Хаджеттепе в Анкаре, где проходил лечение.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Турции.

Было отмечено, что для доставки тела покойного в Азербайджан проводятся соответствующие процедуры.

Отметим, что старший лейтенант Джахангирли Габиль Хазар оглу соответствующими распоряжениями президента Ильхама Алиева был награжден медалями "За освобождение Физули" и "За освобождение Ходжавенда".