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Ветеран Второй Карабахской войны скончался в больнице в Турции

Ветеран Второй Карабахской войны скончался в больнице в Турции Ветеран Второй Карабахской войны, старший лейтенант Джахангирли Габиль Хазар оглу скончался сегодня утром в больнице Университета Хаджеттепе в Анкаре, где проходил лечение.
Карабах
29 июля 2021 г. 17:06
Ветеран Второй Карабахской войны скончался в больнице в Турции
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Ветеран Второй Карабахской войны, старший лейтенант Джахангирли Габиль Хазар оглу скончался сегодня утром в больнице Университета Хаджеттепе в Анкаре, где проходил лечение.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Турции.

Было отмечено, что для доставки тела покойного в Азербайджан проводятся соответствующие процедуры.

Отметим, что старший лейтенант Джахангирли Габиль Хазар оглу соответствующими распоряжениями президента Ильхама Алиева был награжден медалями "За освобождение Физули" и "За освобождение Ходжавенда".

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Версия на английском языке Patriotic War veteran dies in Turkey - OFFICIAL
Версия на азербайджанском языке Vətən müharibəsi qazisi Türkiyədə müalicə aldığı xəstəxanada vəfat edib - RƏSMİ

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