Ветеран Второй Карабахской войны скончался в больнице в Турции

Ветеран Второй Карабахской войны, старший лейтенант Джахангирли Габиль Хазар оглу скончался сегодня утром в больнице Университета Хаджеттепе в Анкаре, где проходил лечение.
Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Турции.
Было отмечено, что для доставки тела покойного в Азербайджан проводятся соответствующие процедуры.
Отметим, что старший лейтенант Джахангирли Габиль Хазар оглу соответствующими распоряжениями президента Ильхама Алиева был награжден медалями "За освобождение Физули" и "За освобождение Ходжавенда".