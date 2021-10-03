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Ветеран Отечественной войны посетил место ранения в Суговушане

Ветеран Отечественной войны посетил место ранения в Суговушане Сегодня исполняется год со дня освобождения сел Талыш и Суговушан от армянской оккупации. Эти два села были освобождены от вражеской оккупации в ходе контрнаступления после того, как азербайджанская армия предотвратила нападение армян в направлении Тертер
Карабах
3 октября 2021 г. 12:08
Ветеран Отечественной войны посетил место ранения в Суговушане

Сегодня исполняется год со дня освобождения сел Талыш и Суговушан от армянской оккупации. Эти два села были освобождены от вражеской оккупации в ходе контрнаступления после того, как азербайджанская армия предотвратила нападение армян в направлении Тертер 27 сентября прошлого года. В первые дни армяне, пытаясь оказать серьезное сопротивление, в итоге не выдержали атаки наших солдат. Одним из них является Захир Агаев, потерявший одну ногу в результате взрыва артиллерийского снаряда, выпущенного армянами в направлении Суговушана.

Ветеран Великой Отечественной войны посетил место, где год назад был ранен, и поделился своими впечатлениями с Report.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQazi Suqovuşanda yaralandığı yeri ziyarət edib

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