Ветеран Карабахской войны назначен на руководящую должность

В.Новрузов 17 лет служил в рядах Азербайджанской армии

В исполнительной власти Исмаиллинского района произведено новое кадровое назначение.

Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал глава исполнительной власти Нахид Багиров.

Согласно документу, ветеран Отечественной войны Новрузов Вугар Алиага оглу назначен заведующим отделом по организации работы с участниками Отечественной войны и семьями шехидов.

В.Новрузов 17 лет служил в рядах Азербайджанской армии. Награжден медалью "За безупречную службу" 2-й степени, а также юбилейными медалями "100 лет азербайджанской армии (1918-2018)" и "За Отчизну".

В ходе Отечественной войны В.Новрузов участвовал в боях за Муровдаг, села Талыш и Суговушан. 19 октября был ранен в бою за село Суговушан, потерял левую ногу.

В соответствии с распоряжением президента Азербайджана от 15 декабря 2020 года награжден медалью "За Родину".