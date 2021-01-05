Вернувшийся из армянского плена азербайджанец рассказал о пытках

"Я подвергался пыткам, когда находился в плену. Они пропускали через меня электрический ток и подвергали другим пыткам"

"Я подвергался пыткам, когда находился в плену. Они пропускали через меня электрический ток и подвергали другим пыткам. Когда я вернулся на Родину, мои ноги не ходили. Если бы я мог ходить, я бы поцеловал нашу землю".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции в Центре анализа международных отношений заявил находившийся в армянском плену военнослужащий Керимов Байрам Яшар оглу.

Он выразил благодарность Верховному Главнокомандующему за возвращение на родину, к своим близким:

"Именно благодаря ему наша армия освободила наши земли от оккупации".