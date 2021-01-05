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Вернувшийся из армянского плена азербайджанец рассказал о пытках

Вернувшийся из армянского плена азербайджанец рассказал о пытках "Я подвергался пыткам, когда находился в плену. Они пропускали через меня электрический ток и подвергали другим пыткам"
Карабах
5 января 2021 г. 14:41
Вернувшийся из армянского плена азербайджанец рассказал о пытках
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"Я подвергался пыткам, когда находился в плену. Они пропускали через меня электрический ток и подвергали другим пыткам. Когда я вернулся на Родину, мои ноги не ходили. Если бы я мог ходить, я бы поцеловал нашу землю".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции в Центре анализа международных отношений заявил находившийся в армянском плену военнослужащий Керимов Байрам Яшар оглу.

Он выразил благодарность Верховному Главнокомандующему за возвращение на родину, к своим близким:

"Именно благодаря ему наша армия освободила наши земли от оккупации".

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