О нас

Вернувшаяся в родной Лачын спустя 31 год жительница: Сегодня для нас исторический день

Вернувшаяся в родной Лачын спустя 31 год жительница: Сегодня для нас исторический день 18:38 "Сегодня для жителей Лачына, вернувшихся в родной город спустя 31 год, исторический и прекрасный день, которым мы обязаны нашей победоносной армии и главнокомандующему Ильхаму Алиеву". Об этом сотруднику Report сказала жительница города Лачына У
Карабах
14 ноября 2023 г. 19:29
Вернувшаяся в родной Лачын спустя 31 год жительница: Сегодня для нас исторический день

"Сегодня для жителей Лачына, вернувшихся в родной город спустя 31 год, исторический и прекрасный день, которым мы обязаны нашей победоносной армии и главнокомандующему Ильхаму Алиеву".

Об этом сотруднику Report сказала жительница города Лачына Ульвия Тагиева.

Она рассказала, что была вынуждена покинуть город, когда ей было всего 9 лет: "Я уезжала из Лачына со слезами на глазах и в страхе. Это был самый страшный день в моей жизни. Но сегодня я испытываю радость и чувство гордости. Спустя 31 год мы вновь вернулись на свою землю. Все эти годы тоски по малой родине были не напрасны".

Жительница города выразила благодарность президенту Ильхаму Алиеву за созданные в Лачыне условия: "В городе ведутся масштабные строительные работы. Лачын сегодня еще красивее и величественнее, чем был раньше".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке 31 ildən sonra Laçına köçən sakinlər: "Bu gün bizim üçün tarixi və möcüzəvi gündür"

Экслюзивные новости

Эксперт: Армянская диаспора в ЕС активно распространяет дезинформацию об Азербайджане
Эксперт: Армянская диаспора в ЕС активно распространяет дезинформацию об Азербайджане
14 ноября 2023 г. 14:52
В Ходжалы установят монумент в память о жертвах геноцида - ЭКСКЛЮЗИВ
В Ходжалы установят монумент в память о жертвах геноцида - ЭКСКЛЮЗИВ
13 ноября 2023 г. 16:03
Срок пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане продлят еще на один год
Срок пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане продлят еще на один год
13 ноября 2023 г. 13:56
Министр культуры Азербайджана посетит Турцию для участия в мероприятиях в рамках дней города Шуша
Министр культуры Азербайджана посетит Турцию для участия в мероприятиях в рамках дней города Шуша
11 ноября 2023 г. 17:26
В Лачыне выполнено 80% работ по созданию городской инфраструктуры, открыто 5 фабрик
В Лачыне выполнено 80% работ по созданию городской инфраструктуры, открыто 5 фабрик
11 ноября 2023 г. 16:22
​​​​​​​Житель Лачына: Мы довольны созданными условиями
Фото​​​​​​​Житель Лачына: Мы довольны созданными условиями
11 ноября 2023 г. 13:33
Азербайджан закупил 100 новых карет скорой помощи
Азербайджан закупил 100 новых карет скорой помощи
11 ноября 2023 г. 11:54
Офицер ВС Украины: Азербайджан первый в регионе СНГ обеспечил свою территориальную целостность
Офицер ВС Украины: Азербайджан первый в регионе СНГ обеспечил свою территориальную целостность
9 ноября 2023 г. 16:17
Российские политологи: Парад в Ханкенди демонстрирует полный провал планов Армении
Российские политологи: Парад в Ханкенди демонстрирует полный провал планов Армении
8 ноября 2023 г. 12:00
Более 200 выпускников азербайджанских вузов не смогли получить дипломы в этом году
Более 200 выпускников азербайджанских вузов не смогли получить дипломы в этом году
7 ноября 2023 г. 16:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi