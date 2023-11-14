Вернувшаяся в родной Лачын спустя 31 год жительница: Сегодня для нас исторический день

"Сегодня для жителей Лачына, вернувшихся в родной город спустя 31 год, исторический и прекрасный день, которым мы обязаны нашей победоносной армии и главнокомандующему Ильхаму Алиеву".
Об этом сотруднику Report сказала жительница города Лачына Ульвия Тагиева.
Она рассказала, что была вынуждена покинуть город, когда ей было всего 9 лет: "Я уезжала из Лачына со слезами на глазах и в страхе. Это был самый страшный день в моей жизни. Но сегодня я испытываю радость и чувство гордости. Спустя 31 год мы вновь вернулись на свою землю. Все эти годы тоски по малой родине были не напрасны".
Жительница города выразила благодарность президенту Ильхаму Алиеву за созданные в Лачыне условия: "В городе ведутся масштабные строительные работы. Лачын сегодня еще красивее и величественнее, чем был раньше".
Вернувшаяся в родной Лачын спустя 31 год жительница: Сегодня для нас исторический деньВернувшаяся в родной Лачын спустя 31 год жительница: Сегодня для нас исторический день 18:38 "Сегодня для жителей Лачына, вернувшихся в родной город спустя 31 год, исторический и прекрасный день, которым мы обязаны нашей победоносной армии и главнокомандующему Ильхаму Алиеву". Об этом сотруднику Report сказала жительница города Лачына У
"Сегодня для жителей Лачына, вернувшихся в родной город спустя 31 год, исторический и прекрасный день, которым мы обязаны нашей победоносной армии и главнокомандующему Ильхаму Алиеву".