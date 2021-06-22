О нас
Report Georgia
Аудио новости

Верховный представитель ООН: Я пришел в ужас от увиденного в Физулинском районе

Верховный представитель ООН: Я пришел в ужас от увиденного в Физулинском районе "Разрушения этих мест, историко-культурного, религиозного наследия территорий, осквернение святых мест недопустимы"
Карабах
22 июня 2021 г. 16:35
Верховный представитель ООН: Я пришел в ужас от увиденного в Физулинском районе

"Я пришел в ужас от увиденного в Физулинском районе. Разрушения этих мест, историко-культурного, религиозного наследия территорий, осквернение святых мест недопустимы".

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом журналистам сказал Верховный представитель ООН по Альянсу цивилизаций Мигель Анхель Моратинос во время поездки в освобожденный от армянской оккупации Физулинский район.

Верховный представитель отметил, что даже если люди разные, это не должно отделять их друг от друга, а должно быть объединяющей ценностью: "Все нации должны принимать эти различия и относиться друг к другу с уважением и пониманием. Потому что среда, в которой соблюдаются мир и принципы и нормы международного права, создает условия для выражения нашей воли и приносит мир и процветание всему человечеству".

Мигель Анхель Моратинос также отметил, что Альянс цивилизаций ООН всегда поддерживал инициированный Азербайджаном "Бакинский процесс" для развития диалога и сотрудничества между народами и культурами мира, и высоко оценил деятельность нашей страны в этом направлении. "Азербайджан неоднократно принимал Бакинские глобальные форумы, которые являются частью международных мероприятий в рамках "Бакинского процесса", и в ходе этих мероприятий мы, как Альянс цивилизаций ООН, тесно сотрудничали с Азербайджаном в продвижении мультикультуральных ценностей", - подчеркнул Верховный представитель Альянса цивилизаций.

22 июня началась поездка Верховного представителя ООН по Альянсу цивилизаций Мигеля Анхеля Моратиноса в освобожденный от оккупации Физулинский район. Цель визита – ознакомиться с последствиями вандализма, совершенного армянскими вооруженными силами во время оккупации, уничтожения историко-культурного и религиозного наследия Азербайджана.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке UN High Representative horrified by destruction in Azerbaijan's liberated Fuzuli district
Версия на азербайджанском языке BMT-nin Ali nümayəndəsi: "Füzuli rayonunda gördüklərimdən dəhşətə gəldim"

Самое читаемое

В Азербайджане за сутки 60 человек заразились COVID-19, двое умерли
В Азербайджане за сутки 60 человек заразились COVID-19, двое умерли
18 июня 2021 г. 16:51
В Азербайджане за сутки вакцинированы 38 тыс. человек
В Азербайджане за сутки вакцинированы 38 тыс. человек
18 июня 2021 г. 16:46
Первые женщины-пилоты AZAL
Первые женщины-пилоты AZAL
17 июня 2021 г. 12:57
В Азербайджане установится аномальная жара - ЭКСКЛЮЗИВ
В Азербайджане установится аномальная жара - ЭКСКЛЮЗИВ
21 июня 2021 г. 15:15
Итоговый документ НАТО – признание освобождения территорий Азербайджана от оккупации – КОММЕНТАРИЙ
Итоговый документ НАТО – признание освобождения территорий Азербайджана от оккупации – КОММЕНТАРИЙ
15 июня 2021 г. 18:19
Можно ли мочить место прививки?
Можно ли мочить место прививки?
18 июня 2021 г. 15:11
Партия Пашиняна победила на досрочных выборах в парламент Армении - ОБНОВЛЕНО - 6
Партия Пашиняна победила на досрочных выборах в парламент Армении - ОБНОВЛЕНО - 6
21 июня 2021 г. 08:35
Левон Тер-Петросян: Весь мир считает Карабах частью Азербайджана
Левон Тер-Петросян: Весь мир считает Карабах частью Азербайджана
16 июня 2021 г. 00:30
Украинский город готов побрататься с одним из освобожденных от оккупации городов Азербайджана
Украинский город готов побрататься с одним из освобожденных от оккупации городов Азербайджана
16 июня 2021 г. 14:41
В Азербайджане разрешат проведение свадеб и помолвок
В Азербайджане разрешат проведение свадеб и помолвок
22 июня 2021 г. 10:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi