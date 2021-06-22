Верховный представитель ООН: Я пришел в ужас от увиденного в Физулинском районе

"Разрушения этих мест, историко-культурного, религиозного наследия территорий, осквернение святых мест недопустимы"

"Я пришел в ужас от увиденного в Физулинском районе. Разрушения этих мест, историко-культурного, религиозного наследия территорий, осквернение святых мест недопустимы".

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом журналистам сказал Верховный представитель ООН по Альянсу цивилизаций Мигель Анхель Моратинос во время поездки в освобожденный от армянской оккупации Физулинский район.

Верховный представитель отметил, что даже если люди разные, это не должно отделять их друг от друга, а должно быть объединяющей ценностью: "Все нации должны принимать эти различия и относиться друг к другу с уважением и пониманием. Потому что среда, в которой соблюдаются мир и принципы и нормы международного права, создает условия для выражения нашей воли и приносит мир и процветание всему человечеству".

Мигель Анхель Моратинос также отметил, что Альянс цивилизаций ООН всегда поддерживал инициированный Азербайджаном "Бакинский процесс" для развития диалога и сотрудничества между народами и культурами мира, и высоко оценил деятельность нашей страны в этом направлении. "Азербайджан неоднократно принимал Бакинские глобальные форумы, которые являются частью международных мероприятий в рамках "Бакинского процесса", и в ходе этих мероприятий мы, как Альянс цивилизаций ООН, тесно сотрудничали с Азербайджаном в продвижении мультикультуральных ценностей", - подчеркнул Верховный представитель Альянса цивилизаций.

22 июня началась поездка Верховного представителя ООН по Альянсу цивилизаций Мигеля Анхеля Моратиноса в освобожденный от оккупации Физулинский район. Цель визита – ознакомиться с последствиями вандализма, совершенного армянскими вооруженными силами во время оккупации, уничтожения историко-культурного и религиозного наследия Азербайджана.