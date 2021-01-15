Верховный главнокомандующий: Я приехал в Шушу по пути Победы

"Я приехал в Шушу по пути Победы. Эта дорога открыта сейчас, ее не было. Пройдя через горы, леса, ущелья, преодолев расстояние в десятки километров, героические азербайджанские военнослужащие по пути освободили от врага села, поселки, приблизились к Шуше,

"Я приехал в Шушу по пути Победы. Эта дорога открыта сейчас, ее не было. Пройдя через горы, леса, ущелья, преодолев расстояние в десятки километров, героические азербайджанские военнослужащие по пути освободили от врага села, поселки, приблизились к Шуше, освободили от оккупантов вначале село Дашалты, а затем Шушу".

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджана, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев на встрече с военнослужащими в Шуше.

"Дорогие военнослужащие, 8 ноября навечно останется в истории нашего народа. 8 ноября Азербайджан, освободив наш город Шуша от врага, одержал блестящую победу. Освобождение Шуши от оккупации требовало большого героизма, профессионализма, национального духа. Азербайджанские военнослужащие продемонстрировали все эти высокие качества", - сказал глава государства.