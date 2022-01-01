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Верховный главнокомандующий: Весь мир принял итоги Второй Карабахской войны

Верховный главнокомандующий: Весь мир принял итоги Второй Карабахской войны "Весь мир принял итоги Второй Карабахской войны".
Карабах
1 января 2022 г. 01:44
Верховный главнокомандующий: Весь мир принял итоги Второй Карабахской войны
Ильхам Алиев

"Весь мир принял итоги Второй Карабахской войны".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

"Организация исламского сотрудничества - международная организация, традиционно поддерживающая справедливую позицию Азербайджана. Мы ощущали эту поддержку и в нынешнем году, я высоко оцениваю деятельность Организации исламского сотрудничества в деле принятия результатов войны после ее окончания.

В то же время в декабре я совершил успешные визиты в НАТО и Европейский союз. НАТО на своих саммитах всегда принимала резолюции, поддерживающие суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. Такие резолюции были приняты на девяти саммитах. Эта поддержка была выражена и на сей раз. В итоговом документе, принятом по результатам Саммита Восточного партнерства Европейского союза, вновь выражена поддержка территориальной целостности и суверенитета стран.

То есть весь мир принял итоги Второй Карабахской войны. Считаю, что процессы, происходившие после войны, еще раз доказали всему миру нашу правоту. Это имеет очень большое значение, потому что во время Второй Карабахской войны против нас звучали необоснованные обвинения. Ни одно из этих необоснованных обвинений не получило реального подтверждения, и поствоенный период еще раз показал это. Поэтому думаю, что добиться принятия военных и поствоенных реалий может считаться очень важным событием с политической точки зрения", - отметил Ильхам Алиев.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Bütün dünya İkinci Qarabağ müharibəsinin nəticələrini qəbul etdi"

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