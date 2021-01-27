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Верховный главнокомандующий: Нашей целью была Шуша, и нашей победой стала Шуша

Верховный главнокомандующий: Нашей целью была Шуша, и нашей победой стала Шуша День освобождения Шуши был объявлен днем Победы
Карабах
27 января 2021 г. 15:01
Верховный главнокомандующий: Нашей целью была Шуша, и нашей победой стала Шуша
Ильхам Алиев

"Мы должны превратить и превратим Шушу в один из самых красивых городов мира. Я дал это слово и сдержу его. Так же, как раньше говорил, что мы никогда не позволим создать на азербайджанской земле второе армянское государство, и не позволили. Говорил, что флаг Азербайджана будет поднят в Шуше, и он поднят. Говорил, что без Шуши наша победа будет неполной, в то время, в период войны я не мог сказать больше, потому что необходимо было соблюдать секретность ведения войны".

Как передает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 27 января, принимая Айдына Керимова в видеоформате в связи с назначением его специальным представителем президента в Шушинском районе.

"С первых дней войны мы знали, какова наша цель, и успешно продвигались к Шуше. Если тот или иной специалист обратит внимание на ход войны, то он увидит, в чем заключалась наша стратегическая цель. Прорвав созданные Арменией укрепления, мы вступили на наши оккупированные земли с южного направления, освободили их и перешли в контрнаступление по различным направлениям. В результате освободили часть Джабраильского, Физулинского, Гадрутского, Ходжавендского районов, высоту Муровдаг, часть Кельбаджарского района, южную часть Зангиланского, Губадлинского, Лачинского районов и город Шуша. Нашей целью был венец Карабаха – Шуша, и 8 ноября в Шуше был поднят флаг Азербайджана. После этого враг пал на колени, сдался, поднял белый флаг. Мы вернули Кельбаджарский, Лачинский, Агдамский районы без единого выстрела. Нашей целью была Шуша, и нашей победой стала Шуша. День освобождения Шуши был объявлен днем Победы", - сказал глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Ali Baş Komandan: "Bizim hədəfimiz Şuşa idi, zəfərimiz də Şuşa oldu"

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