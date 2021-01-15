Верховный главнокомандующий: Конечно, после этого мы должны беречь Шушу как зеницу ока

"Мы восстановим этот город. По моему указанию была командирована большая группа, все проанализировано. Вчера мне впервые было доложено, соответствующие указания уже даны. В ближайшее время мы планомерно обеспечим восстановление Шуши. Конечно, после этого мы должны беречь Шушу как зеницу ока".
Как сообщает Report, об этом в ходе встречи с военнослужащими в Шуше сказал президент Азербайджана, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев.
"Наши военнослужащие, наши героические сыны будут охранять Шушу, чтобы враг не осмелился даже глядеть в эту сторону. Я сказал, что если кто-то в Армении думает о реванше, то он еще раз увидит наш железный кулак. Этот железный кулак сломал им хребет, раздавил их. Если против нас будет совершена какая-либо провокация, то наш ответ будет очень жестким, они сильно пожалеют, и вновь столкнутся с горьким поражением. Никто не сможет устоять перед нами. Отныне так будет всегда. Азербайджанская армия, спецназовцы, наши отважные сыны, бойцы воинских формирований должны беречь Шушу и все освобожденные земли как зеницу ока, чтобы враг больше не предпринимал таких попыток. А если попытается, то это закончится для него еще хуже", - добавил глава государства.