Верховный главнокомандующий: Изгнав врага с наших земель, мы создали новую реальность

Мы положили конец оккупации

"Еще раз хочу сказать, что мы одержали победу, раздавили врага, изгнав его с наших земель, создали новую реальность. Каждый смирится, вынужден будет смириться с этой реальностью, так же, как смирилась Армения. Под этим Заявлением есть подпись Пашиняна. Он подписал его, вынужден был подписать. По существу он поставил свою подпись под актом о капитуляции. Армения либо была бы полностью уничтожена, либо должна была подписать. Какое дело другим до этого? Пусть каждый занимается своим делом".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в своем обращении к народу.

"В нашем регионе возникла новая реальность. Эту реальность создали мы. Эту реальность создал Азербайджан. Мы изгнали врага с наших земель. Мы выполнили резолюции Совета Безопасности ООН. Эти резолюции на протяжении 27 лет оставались на бумаге. 27 лет эти резолюции для многих являлись просто клочком бумаги - не только для Армении, но и для других. Мы говорили, что международное право на нашей стороне, что резолюции Совета Безопасности ООН требуют вывода оккупационных сил с наших земель. Однако это не имело результата.

Мы создали новую реальность в международно-правовой практике и в нашем регионе. Мы выполнили резолюции Совета Безопасности ООН. Мы восстановили нашу территориальную целостность. Мы положили конец оккупации. Надеюсь, что мы образовали в регионе новый формат безопасности и сотрудничества для настоящего и будущего. Жизнь покажет, в чем будет заключаться данный формат. Во всяком случае, мы сделали все необходимое для создания этого нового формата сотрудничества, изгнали врага с наших земель, и если сегодня вопросы, указанные в Заявлении, подписанном 10 ноября, найдут решение, то в нашем регионе будут созданы новые рамки сотрудничества", - добавил глава государства.