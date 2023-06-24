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Венгерский журналист: Вынужденные покинуть Карабах много лет назад вернутся в процветающий регион

Венгерский журналист: Вынужденные покинуть Карабах много лет назад вернутся в процветающий регион Безумно рад, что сейчас нахожусь в городе Лачыне, в котором интенсивными темпами идут строительно-восстановительные работы.
Карабах
24 июня 2023 г. 14:14
Венгерский журналист: Вынужденные покинуть Карабах много лет назад вернутся в процветающий регион

Безумно рад, что сейчас нахожусь в городе Лачыне, в котором интенсивными темпами идут строительно-восстановительные работы.

Как передает Report, об этом венгерский журналист Атилла Чарнаи сказал журналистам в рамках поездки в Лачын.

"Это мой первый визит в Лачын. Меня впечатляют темпы восстановительных работ, проводимых в городе. Очень надеюсь, что вынужденные переселенцы в ближайшее время смогут вернуться в свои дома. Мне также посчастливилось побывать в жемчужине Кавказа, в городе Шуша. Как человек, который много лет назад был в Карабахе, могу сказать, что здесь произошло много положительных изменений", - сказал журналист.

Он отметил, что в 1992 году, за две недели до геноцида в Ходжалы, ему удалось побывать на месте тех трагических событий.

“К сожалению, я был свидетелем жестокого обращения армян с мирными жителями Азербайджана. Я видел много беженцев, много убитых. Было страшно все это видеть. Сейчас я безумно рад, что все это закончилось, и люди, вынужденные покинуть Карабах много лет назад, вернутся в процветающий регион", - добавил Атилла Чарнаи.

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