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Венгерская путешественница впечатлена темпом восстановления освобожденных территорий

Венгерская путешественница впечатлена темпом восстановления освобожденных территорий Тема войны очень чувствительна, люди не должны воевать из-за различий в религии или этническом происхождении.
Карабах
17 февраля 2022 г. 17:35
Венгерская путешественница впечатлена темпом восстановления освобожденных территорий

Тема войны очень чувствительна, люди не должны воевать из-за различий в религии или этническом происхождении.

Об этом Report заявила венгерская путешественница Ильдико Сабо (Ildiko Szabo), находящаяся с визитом на освобожденных территориях Азербайджана в составе группы известных путешественников из 21 страны.

И. Сабо заявила, что ее шокировала история Ходжалинской трагедии: "История Ходжалы ужасает. Я была в шоке, когда о ней услышала".

"Для меня война всегда очень чувствительная тема. Не понимаю, почему люди должны быть разделены религией, этническим происхождением. В конце концов, жертвами всегда становятся обычные граждане", заявила путешественница.

Комментируя впечатления от поездки, И. Сабо отметила, что была поражена масштабом увиденных разрушений, но также скоростью восстановительных работ: "Очень вдохновляет видеть реконструкционные работы на этих территориях. Так, новый аэропорт в Физули построен всего за восемь месяцев, активно строятся новые дороги".

16 февраля начался трехдневный визит известных зарубежных путешественников на освобожденные территории Азербайджана. В рамках визита они ознакомятся с историческими и культурными памятниками на этих территориях, с разрушениями, совершенными армянами в период оккупации, а также с работами по восстановлению инфраструктуры.

Накануне они посетили города Шуша и Агдам, и сегодня побывали в Кяльбаджаре и Лачыне.

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