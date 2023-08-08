Великобритания выделила дополнительные 500 тыс. фунтов стерлингов на разминирование в Азербайджане

Великобритания выделила дополнительные 500 тысяч фунтов стерлинга на разминирование в Азербайджане.

Великобритания выделила дополнительные 500 тысяч фунтов стерлингов на разминирование в Азербайджане.

Как передает Report, об этом говорится в видеообращении посла Великобритании в Азербайджане Фергюса Олда в Twitter.

Эти средства были направлены в рамках партнерства с Агентством Азербайджана по разминированию (ANAMA) и Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Азербайджане на развитие потенциала cтраны в области разминирования и обеспечение безопасности Великого возвращения.