Великобритания выделила 500 тысяч фунтов на работы по разминированию освобожденных территорий

Великобритания объявляет о выделении 500 000 фунтов стерлингов на финансирование ПРООН в ответ на прошлогодние Нагорно-карабахский конфликт  Великобритания выделила 500 000 фунтов стерлингов на восстановление и помощь в разминировании одного из наибо

Великобритания выделила 500 тысяч фунтов стерлингов на поддержку Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) после Второй карабахской войны.

Об этом Report cообщили в посольстве Великобритании в Азербайджане.

Эти средства будут направлены на поддержку обучения и подготовки персонала для проведения работ по разминированию, и Соединенное Королевство настоятельно призывает другие страны поддержать инициативу ПРООН.

"Финансирование Программой развития Организации Объединенных Наций направлено на обучение и подготовку персонала по разминированию территорий в Карабахе и вокруг него", - отметили в посольстве.

Министр по делам Европы Министерства иностранных дел Великобритании Венди Мортон заявила, что Карабах и прилегающие территории являются одними из самых заминированных в мире, что приводит к гибели и серьезным ранениям мирных жителей.