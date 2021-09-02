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Великобритания выделила 500 тысяч фунтов на работы по разминированию освобожденных территорий

Великобритания выделила 500 тысяч фунтов на работы по разминированию освобожденных территорий Великобритания объявляет о выделении 500 000 фунтов стерлингов на финансирование ПРООН в ответ на прошлогодние Нагорно-карабахский конфликт  Великобритания выделила 500 000 фунтов стерлингов на восстановление и помощь в разминировании одного из наибо
Карабах
2 сентября 2021 г. 12:28
Великобритания выделила 500 тысяч фунтов на работы по разминированию освобожденных территорий

Великобритания выделила 500 тысяч фунтов стерлингов на поддержку Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) после Второй карабахской войны.

Об этом Report cообщили в посольстве Великобритании в Азербайджане.

Эти средства будут направлены на поддержку обучения и подготовки персонала для проведения работ по разминированию, и Соединенное Королевство настоятельно призывает другие страны поддержать инициативу ПРООН.

"Финансирование Программой развития Организации Объединенных Наций направлено на обучение и подготовку персонала по разминированию территорий в Карабахе и вокруг него", - отметили в посольстве.

Министр по делам Европы Министерства иностранных дел Великобритании Венди Мортон заявила, что Карабах и прилегающие территории являются одними из самых заминированных в мире, что приводит к гибели и серьезным ранениям мирных жителей.

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Версия на английском языке UK allocates £500,000 to demine liberated Azerbaijani territories
Версия на азербайджанском языке Böyük Britaniya Azərbaycan ərazilərində minaların təmizlənməsinə 500 min funt sterlinq vəsait ayırıb

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