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Великобритания продолжит сотрудничество с Азербайджаном по разминированию освобожденных территорий

Великобритания продолжит сотрудничество с Азербайджаном по разминированию освобожденных территорий Великобритания продолжит сотрудничество с Агентством Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).
Карабах
7 февраля 2023 г. 14:33
Великобритания продолжит сотрудничество с Азербайджаном по разминированию освобожденных территорий

Великобритания продолжит сотрудничество с Агентством Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) по очистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщает Report, об этом атташе посольства Великобритании в Азербайджане Эбби Лорен Мазервелл заявила в Шуше на организованной Программой Развития ООН (ПРООН) и ANAMA конференции.

По ее словам, планируется, что британские эксперты еще более активно будут вовлечены в процесс разминирования на освобожденных территориях Азербайджана.

"В вопросе разминирования есть много вызовов, которые нужно решать общими усилиями. Великобритания понимает, что мины - это вред биосфере, окружающей среде и, в первую очередь, конечно, угроза жизни людей", - заявила Эбби Лорен Мазервелл.

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Версия на азербайджанском языке Böyük Britaniya minatəmizləmə sahəsində Azərbaycan ilə əməkdaşlığı davam etdirəcək

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