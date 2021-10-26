Великобритания приветствует реализацию зеленых проектов в Карабахе

Великобритания приветствует планы Азербайджана по устойчивой и зеленой реконструкции в Карабахе.

Великобритания приветствует планы Азербайджана по реализации зеленых проектов на освобожденных территориях.

Как передает Report, об этом посол Великобритании в Азербайджана Джеймс Шарп написал на своей странице в Twitter.

"Вчера я был рад принять мероприятие, связанное с COP26. Мы приветствуем планы по реализации зеленых проектов на освобожденных территориях Азербайджана. Мы призываем Азербайджан выдвинуть более амбициозные климатические цели на мероприятии COP26 в Глазго", - говорится в публикации посла.

26-ая Конференция Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP26) пройдет с 31 октября по 12 ноября в городе Глазго (Шотландия).