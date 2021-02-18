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Великобритания окажет поддержку в разминировании освобожденных от оккупации территорий

Великобритания окажет поддержку в разминировании освобожденных от оккупации территорий Председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов встретился с послом Великобритании в Азербайджане Джеймсом Шарпом
Карабах
18 февраля 2021 г. 17:23
Великобритания окажет поддержку в разминировании освобожденных от оккупации территорий

Председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов встретился с послом Великобритании в Азербайджане Джеймсом Шарпом.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт ANAMA, послу была предоставлена информация об осуществляемых агентством гуманитарных операциях по разминированию, а также запланированной работе в соответствии с предстоящими приоритетами.

На встрече состоялись обсуждения о дальнейших проектах, реализация которых предусмотрена в области гуманитарного разминирования, в том числе, усиления материально-технической базы агентства, а также в области просвещения о безопасности взрывчатых веществ, поддерживаемого ЮНИСЕФ и финансируемого за счет пожертвований посольства Великобритании в Азербайджане.

Посол отметил, что в рамках двустороннего сотрудничества Великобритания окажет поддержку нашей стране в разминировании освобожденных от оккупации территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

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