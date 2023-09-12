Ведущие международные организации и страны мира заявили о непризнании т.к. выборов в Карабахе

Ведущие международные организации и многие страны миры заявили об осуждении и непризнании проведения так называемых президентских выборов, которые провели армянские сепаратисты в Ханкенди.

Ведущие международные организации и многие страны миры заявили об осуждении и непризнании проведения так называемых "президентских выборов" армянских сепаратистов в Ханкенди.

Как передает Report, в список организаций, не признавших выборы вошли Организация исламского сотрудничества (ОИС), Организация Тюркских государства (ОТГ), а также Европейский Союз, Совет Европы и такие страны, как Великобритания, США, Венгрия, Румыния, Пакистан, Турция, Грузия, Украина, Молдова и другие.

Посол Великобритании Фергюс Олд отметил важность принципов и норм международного права: "Поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Азербайджана".

Такие европейские страны как Венгрия, Румыния, Молдова также выступили с аналогичными заявлениями о нелегитимности действий сепаратистов.

Официальный представитель ЕС по иностранным делам Набила Массрали добавила, что принимая во внимание так называемые "выборы" в Ханкенди, Евросоюз еще раз заявляет о том, что не признает конституционно-правовую базу, в которой они прошли. Кроме того, ЕС отметил важность объединения карабахских армян вокруг "лидерства, которое способно и готово вести ориентированные на результат дискуссии с официальным Баку".

Организация исламского сотрудничества (ОИС) призвала мировое сообщество принять эффективные меры для предотвращения "деструктивных шагов". О непризнании "выборов" также заявили представители Совета Европы, Парламентская ассамблея тюркских государств и др международные структуры.

Иран не выступил с прямым осуждением "выборов", но отвечая на вопрос об этом на вчерашней пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана заявил о полной поддержке суверенитета и территориальной целостности Азербайджана и признании Карабаха как неделимой части страны.

Список стран и организаций, которые заявили о незаконности "выборов" в Ханкенди:

Внешнеполитическая служба Европейского Союза (ЕС)

Совет Европы

Организация исламского сотрудничества (ОИС)

Организация Тюркских государства (ОТГ)

Парламентская ассамблея тюркских государств (ТЮРКПА)

Турция

США

Великобритания

Украина

Грузия

Молдова

Румыния

Венгрия

Пакистан

Узбекистан