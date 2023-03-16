Айдын Керимов: Ведется работа для реализации туристического потенциала освобожденных территорий

Азербайджан реализует концепцию "зеленой зоны" в Карабахе, восстанавливая эти территории, при строительстве используются высокие технологии.

Азербайджан реализует концепцию "зеленой зоны" в Карабахе, восстанавливая эти территории, при строительстве используются высокие технологии.

Как сообщает Report, об этом специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов заявил в ходе ежегодных стратегических консультаций высокого уровня между правительством Азербайджана и ООН в Агдаме.

Спецпредставитель подчеркнул и важность раскрытия туристического потенциала этих территорий, ведется работа в этом направлении.

По его словам, также ведется работа по созданию инфраструктуры для возвращения в Шушу вынужденных переселенцев: "Мы работаем в вопросах развитии занятости и человеческого капитала. В городе создается необходимая инфраструктура. Хотим создать надежный базис для устойчивой жизни вынужденных переселенцев, которые в скором времени туда вернутся".