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Айдын Керимов: Ведется работа для реализации туристического потенциала освобожденных территорий

Айдын Керимов: Ведется работа для реализации туристического потенциала освобожденных территорий Азербайджан реализует концепцию "зеленой зоны" в Карабахе, восстанавливая эти территории, при строительстве используются высокие технологии.
Карабах
16 марта 2023 г. 12:44
Айдын Керимов: Ведется работа для реализации туристического потенциала освобожденных территорий

Азербайджан реализует концепцию "зеленой зоны" в Карабахе, восстанавливая эти территории, при строительстве используются высокие технологии.

Как сообщает Report, об этом специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов заявил в ходе ежегодных стратегических консультаций высокого уровня между правительством Азербайджана и ООН в Агдаме.

Спецпредставитель подчеркнул и важность раскрытия туристического потенциала этих территорий, ведется работа в этом направлении.

По его словам, также ведется работа по созданию инфраструктуры для возвращения в Шушу вынужденных переселенцев: "Мы работаем в вопросах развитии занятости и человеческого капитала. В городе создается необходимая инфраструктура. Хотим создать надежный базис для устойчивой жизни вынужденных переселенцев, которые в скором времени туда вернутся".

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Версия на азербайджанском языке Aydın Kərimov: “Azad edilmiş ərazilərin turizm potensialının reallaşdırılması istiqamətində işlər aparılır”
Версия на английском языке Aydin Karimov: Work underway to realize tourism potential of liberated Azerbaijani territories

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