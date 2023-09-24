Вблизи города Шуша изъят квадрокоптер, принадлежащий подразделениям ВС Армении

После антитеррористических мероприятий локального характера в Карабахском регионе Азербайджана на территории вблизи города Шуша изъят принадлежащий подразделениям вооруженных сил Армении квадрокоптер.

После антитеррористических мероприятий локального характера в Карабахском регионе Азербайджана на территории вблизи города Шуша изъят принадлежащий подразделениям вооруженных сил Армении квадрокоптер.

Об этом сообщает командированный в город корреспондент Report .

Так, вчера, 23 сентября, квадрокоптер и самодельные снаряды к нему были продемонстрированы аккредитованным в Азербайджане военным атташе иностранных государств, находившимся с визитом в Шуше.

Генерал-лейтенант азербайджанской армии Маис Бархударов представил военным атташе соответствующую информацию. Он отметил, что наши позиции подвергались обстрелу снарядами, установленными на квадрокоптерах этого типа.