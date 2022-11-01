ВБ: Рады содействовать восстановлению земель Азербайджана в постконфликтный период

Всемирный банк рад участвовать в улучшении ситуации в постконфликтный период в Азербайджане

Всемирный банк рад содействовать восстановлению освобожденных территорий Азербайджана в постконфликтный период.

Об этом в интервью Report заявила менеджер по цифровому развитию в регионе Европы и Центральной Азии Николь Клинген.

"Мы очень рады участвовать в улучшении ситуации в постконфликтный период по всему миру, включая Азербайджан. Когда мы работаем в подобных местах, базовые услуги становятся очень важными, будь то сектор здравоохранения, образования или социальной защиты. Это во многом зависит от ситуации в стране. Также важно обеспечить, чтобы у людей была надежда, они получали услуги и могли возвращаться к нормальной жизни", - сказала она.

Клинген также добавила, что первоначальное название Всемирного банка - Международный банк реконструкции и развития, который первым начал работу в Европе после Второй мировой войны для восстановления инфраструктуры.

С полным текстом интервью можно ознакомиться, пройдя по ссылке.