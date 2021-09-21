Васиф Гусейнов: Экологический террор Армении отражается на всем регионе

Экологический террор, совершенный Арменией на освобождённых территориях Азербайджана, отражается на всем регионе.

Экологический террор, совершенный Арменией на освобождённых территориях Азербайджана, отражается на всем регионе.

Как сообщает Report, об этом заявил старший научный сотрудник Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Васиф Гусейнов на мероприятии "Состояние окружающей среды и природных ресурсов в Восточном Зангезуре и Карабахской экономической зоне Азербайджана" в Университете ADA.

В. Гусейнов напомнил, что в ноябре 2020 года армяне, уходя с оккупированных территорий, массово вырубали деревья, сжигали дома.

Он также отметил, что Армения по-прежнему планирует использовать Мецаморскую атомную электростанцию (АЭС), которая остается источником опасности для всех стран региона. "Азербайджан призывает международные организации не позволять этого", - добавил он.