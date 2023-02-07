Варданян сбежал из Карабаха в Москву

В армянские СМИ просочилась информация о том, что несостоявшийся "госминистр" незаконного образования в Ханкенди Рубен Варданян уехал в Москву.

В армянские СМИ просочилась информация о том, что несостоявшийся "госминистр" незаконного образования в Ханкенди Рубен Варданян уехал в Москву.

Как сообщает Report со ссылкой на Caliber.az, Варданян не просто уехал "с высоко поднятой головой", а попросту сбежал в Россию.

По информации издания, он был перевезен в Армению в кузове одного из грузовых автомобилей РМК, вывозивших сданную под утилизацию российскую униформу.

Далее, состоялась его переброска в Москву, откуда он и был заброшен в Карабах.

"Таким образом, "проект Варданян" можно считать официально провалившимся", - отмечает издание.