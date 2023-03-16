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Вахид Гаджиев: В Агалы созданы все условия для комфортного проживания возвратившихся сюда семей

Вахид Гаджиев: В Агалы созданы все условия для комфортного проживания возвратившихся сюда семей В селе Агалы созданы все условия для комфортного проживания возвратившихся сюда семей.
Карабах
16 марта 2023 г. 13:07
Вахид Гаджиев: В Агалы созданы все условия для комфортного проживания возвратившихся сюда семей

В селе Агалы созданы все условия для комфортного проживания возвратившихся сюда семей.

Как сообщает Report, об этом заявил специальный представитель президента в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, Вахид Гаджиев заявил в Агдаме в ходе ежегодных стратегических консультаций высокого уровня между правительством Азербайджана и местными представительствами ООН.

По его словам, в рамках проекта "Великое возвращение" в село Агалы было переселено 86 семей из 450 человек.

Вахид Гаджиев напомнил, что при строительстве Агалы использовалась концепция "умное село", созданы условия для обеспечения занятости возвратившихся сюда жителей.

"Созданная в селе инфраструктура комфортна для проживающих тут семей. Реализация этого проекта совпадает с нашим видением исполнения Целей устойчивого развития", - заявил специальный представитель президента.

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Версия на азербайджанском языке Vahid Hacıyev: “Ağalıda bura qayıdan ailələrin rahat yaşaması üçün hər cür şərait yaradılıb”

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