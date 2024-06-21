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Вахид Гаджиев: Строительство в Восточном Зангезуре и Карабахе ведется в учетом современных тенденций

Вахид Гаджиев: Строительство в Восточном Зангезуре и Карабахе ведется в учетом современных тенденций На всей территории Восточного Зангезура и Карабаха продолжается реализация масштабных строительных проектов.
Карабах
21 июня 2024 г. 12:22
Вахид Гаджиев: Строительство в Восточном Зангезуре и Карабахе ведется в учетом современных тенденций

На всей территории Восточного Зангезура и Карабаха продолжается реализация масштабных строительных проектов.

Как передает Report, об этом специальный представитель президента в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев заявил, выступая на встрече высокого уровня "Путь к COP29: Устойчивое и прочное будущее" в Зангилане.

По его словам, строительство ведется с учетом современных тенденций городского планирования, где приоритетами являются устойчивость, инклюзивность и безопасность. В качестве примера Гаджиев назвал "умное" село Агалы в Зангиланском районе: "Данное село было построено с учетом целей устойчивого развития. На сегодняшний день в Агалы проживает 175 семей, число жителей в целом достигает 871".

Спецпредставитель главы государства отметил, что при строительстве Агалы широко использовались теплоизоляционные материалы.

"Крыши домов оборудованы солнечными батареями для подогрева воды. Все административные здания также оснащены солнечными батареями для использования чистой энергии", - подчеркнул Гаджиев.

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Версия на английском языке Presidential rep: Reconstruction in East Zangazur, Karabakh continues with focus on modern urban planning trends
Версия на азербайджанском языке Vahid Hacıyev: "Şərqi Zəngəzurda və Qarabağda inşaat işləri müasir tendensiyalar nəzərə alınmaqla aparılır"

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