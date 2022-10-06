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Вахид Гаджиев: Мины - препятствие для возвращения людей на освобожденные территории

Вахид Гаджиев: Мины - препятствие для возвращения людей на освобожденные территории Основным препятствием для возвращения бывших вынужденных переселенцев в свои дома является минная опасность.
Карабах
6 октября 2022 г. 11:57
Вахид Гаджиев: Мины - препятствие для возвращения людей на освобожденные территории

Основным препятствием для возвращения бывших вынужденных переселенцев в свои дома является минная опасность.

Как передает Report, об этом специальный представитель президента Азербайджана в Зангиланском районе Вахид Гаджиев заявил в ходе первого Азербайджанского национального градостроительного форума.

"Каждый день в процессе разминирования освобожденных от оккупации территорий Азербайджана находят десятки, сотни мин", - сказал он.

Также, по cловам спецпредставителя президента, основная цель заключается в создании необходимой инфраструктуры для комфортного и безопасного проживания там людей. Кроме того важно сохранить и восстановить все биоразнообразие региона.

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Версия на английском языке Vahid Hajiyev: Mines - main obstacle to return of people to liberated territories
Версия на азербайджанском языке Vahid Hacıyev: “Minalar insanların azad edilmiş ərazilərə qayıtmasına əngəl yaradır”

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