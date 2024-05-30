Вахид Гаджиев: Минное загрязнение - одно из самых серьезных проблем в Карабахе

Минное загрязнение в Карабахе является одной из самых серьезных проблем, препятствующих восстановлению региона

Минное загрязнение в Карабахе является одной из самых серьезных проблем, препятствующих восстановлению региона и возвращению жителей в свои дома.

Как передает Report, об этом специальный представитель президента в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев заявил в ходе международной конференции по противоминной деятельности "Снижение воздействия мин на окружающую среду - Мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего" в Зангилане.

По его словам, после окончания Второй карабахской войны в Карабахе активно начались масштабные восстановительные работы.

"На всех этих территориях были установлены миллионы наземных за почти 30 лет оккупации, что сделало их одними из наиболее загрязненных минами регионов в мире. Это не только поставило под угрозу окружающую среду Карабаха и восточного Зангезура, но и влияет на развитие сельского хозяйства, туризма и других секторов экономики",- сказал он.