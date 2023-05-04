В Зангилане заложен фундамент гостиничного комплекса

4 мая в Зангилане состоялась церемония закладки фундамента гостиничного комплекса.

4 мая в Зангилане состоялась церемония закладки фундамента гостиничного комплекса.

Как сообщает Report, в мероприятии принял участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Управляющий делами президента Азербайджанской Республики Рамин Гулузаде проинформировал главу государства о проекте комплекса.

Было отмечено, что в рамках концепции восстановления Зангилана создается инфраструктура с учетом туристического потенциала города. Отель будет построен на современном уровне, здесь планируется создать все условия для удобства приезжающих в район людей.

Было сообщено, что в здании отеля, состоящего из 110 номеров, будут созданы конференц-, банкетный залы и зал заседаний, фитнесс- и спа центры, крытый и открытый бассейны, ресторан и детские развлекательные центры. На территории гостиничного комплекса также планируется передать в распоряжение гостей 15 коттеджей.

Затем президент Ильхам Алиев заложил фундамент гостиничного комплекса.