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В Зангилане стартовала III Международная конференция по противоминной деятельности 

В Зангилане стартовала III Международная конференция по противоминной деятельности  Сегодня в Зангилане открылась третья международная конференция по противоминной деятельности на тему "Снижение воздействия мин на окружающую среду - Мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего".
Карабах
30 мая 2024 г. 10:40
В Зангилане стартовала III Международная конференция по противоминной деятельности 

Сегодня в Зангилане открылась третья международная конференция по противоминной деятельности "Снижение воздействия мин на окружающую среду - Мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего".

Как передает Report, первый день двухдневной международной гуманитарной конференции пройдет в Зангилане, а второй - в Баку.

Целью мероприятия является информирование мировой общественности о минной проблеме в Азербайджане, укрепление международного партнерства в области гуманитарного разминирования, мобилизации финансовых ресурсов для снижения воздействия на окружающую среду загрязнения минами и другими боеприпасами.

В конференции принимают участие более 300 делегатов из 75 стран. Среди которых - высшие должностные лица ряда стран, руководящий состав головного офиса ООН, представители авторитетных международных организаций и должностные лица центров разминирования различных стран, а также представители дипломатических миссий, аккредитованных в нашей стране, в том числе посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко, помощник Генерального секретаря, помощник Администратора и директора Регионального бюро для Европы и Содружества Независимых Государств Программы развития ООН (ПРООН) Ивану Живкович и др.

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Версия на азербайджанском языке ФотоZəngilanda III Beynəlxalq Minatəmizləmə Konfransı başlayıb

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