В Зангилане состоялось заседание рабочей группы по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов

В селе Агалы Зангиланского района состоялось заседание рабочей группы по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов, при Межведомственном центре Координационного штаба, созданного для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации терр

В селе Агалы Зангиланского района состоялось заседание рабочей группы по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов при Межведомственном центре Координационного штаба, созданного для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики.

Об этом Report сообщили в Агентстве по разминированию Азербайджана (ANAMA).

Председатель правления ANAMA Вугар Сулейманов в ходе выступления подчеркнул, что в течение 2023 года от мин и неразорвавшихся боеприпасов была очищена территория площадью 19 840 гектаров, было обнаружено и обезврежено 9 150 мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Затем были представлены отчеты структур о ходе работ по разминированию на освобожденных территориях, состоялся обмен мнениями по текущим вопросам.