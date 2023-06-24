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В Зангилане состоялось заседание рабочей группы по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов

В Зангилане состоялось заседание рабочей группы по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов В селе Агалы Зангиланского района состоялось заседание рабочей группы по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов, при Межведомственном центре Координационного штаба, созданного для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации терр
Карабах
24 июня 2023 г. 19:47
В Зангилане состоялось заседание рабочей группы по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов

В селе Агалы Зангиланского района состоялось заседание рабочей группы по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов при Межведомственном центре Координационного штаба, созданного для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики.

Об этом Report сообщили в Агентстве по разминированию Азербайджана (ANAMA).

Председатель правления ANAMA Вугар Сулейманов в ходе выступления подчеркнул, что в течение 2023 года от мин и неразорвавшихся боеприпасов была очищена территория площадью 19 840 гектаров, было обнаружено и обезврежено 9 150 мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Затем были представлены отчеты структур о ходе работ по разминированию на освобожденных территориях, состоялся обмен мнениями по текущим вопросам.

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Версия на азербайджанском языке ФотоZəngilanda Minalardan və partlamamış hərbi sursatlardan təmizləmə üzrə İşçi qrupunun iclası keçirilib

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