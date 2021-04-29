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В Зангилан и Губадлы организован медиатур

В Зангилан и Губадлы организован медиатур Сегодня Агентством по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) для группы представителей местных СМИ организован очередной медиатур в освобожденные от оккупации Зангиланский и Губадлинский районы.
Карабах
29 апреля 2021 г. 10:26
В Зангилан и Губадлы организован медиатур
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Сегодня Агентством по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) для группы представителей местных СМИ организован очередной медиатур в освобожденные от оккупации Зангиланский и Губадлинский районы.

Как передает командированный в Зангилан сотрудник Report, целью является очистка деоккупированных жилых пунктов от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

В рамках поездки журналисты пронаблюдают за процессом очистки от мин на пастбищах в селе Ханлыг Губадлинского района.

До сих пор ANAMA очистила от мин 700 гектаров территории.

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Версия на английском языке ФотоMedia representatives visit Zangilan and Gubadli districts
Версия на азербайджанском языке ФотоZəngilan və Qubadlıya mediatur təşkil olunub

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