С начала года по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехал 451 автомобиль

С начала года по настоящее время по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехал 451 автомобиль, принадлежащий российским миротворцам и Международному Комитету Красного Креста.

С начала года по настоящее время по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехал 451 автомобиль, принадлежащий российским миротворцам и Международному Комитету Красного Креста.

Как сообщает находящийся на месте событий сотрудник Report, условия для проезда транспортных средств создавались на протяжении всего периода проведения акции.

Экоактивисты не препятствуют движению автомобилей, используемых в гуманитарных целях.

Напомним, что в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты, волонтеры и представители гражданского общества начали мирную акцию протеста с требованием положить конец экологическому терроризму, остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых. Акция продолжается уже 37-й день.