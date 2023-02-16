В воинской части ГПС в Джебраиле сданы жилые дома для пограничников

В воинской части Государственной пограничной службы в Джебраильском районе состоялось открытие служебных жилых домов для офицеров и прапорщиков

В воинской части Государственной пограничной службы в Джебраильском районе состоялось открытие служебных жилых домов для офицеров и прапорщиков.

Об этом Report сообщили в пресс-центре ГПС.

Начальник Государственной пограничной службы генерал-полковник Эльчин Гулиев поздравил личный состав с открытием служебных домов, предназначенных для военнослужащих и членов их семей на территориях, освобожденных от оккупации.

В выступлении было отмечено, что после восстановления территориальной целостности нашей страны и освобождения государственных границ от оккупации, в соответствии с указаниями президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, на этих территориях создается необходимая инфраструктура для обороны и защиты границ, осуществляются последовательные меры по улучшению условий службы и социального обеспечения военнослужащих.

После церемонии открытия личный состав ознакомился с условиями, созданными в жилых домах, осмотрел служебные квартиры.