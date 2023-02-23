О нас

В Узбекистане почтили память жертв Ходжалинского геноцида

В Узбекистане почтили память жертв Ходжалинского геноцида Посольство Азербайджана в Узбекистане совместно с Азербайджанским культурным центром имени Гейдара Алиева при посольстве провело церемонию, посвященную Ходжалинской трагедии
Карабах
23 февраля 2023 г. 12:11
В Узбекистане почтили память жертв Ходжалинского геноцида

Посольство Азербайджана в Узбекистане совместно с Азербайджанским культурным центром имени Гейдара Алиева при посольстве провело мероприятие, посвященное Ходжалинской трагедии.

Об этом Report сообщили в центре.

В мероприятии приняли участие посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев, исполнительный секретарь Общества дружбы Узбекистан-Азербайджан профессор Эркин Нуриддинов, деятели науки, культуры и искусства Узбекистана, азербайджанцы, проживающие в Ташкенте, студенты и журналисты.

Участники мероприятия почтили минутой молчания память погибших во время Ходжалинского геноцида, а также жертв недавнего разрушительного землетрясения в Турции.

Посол Гусейн Гулиев отметил, что 31 год назад армянские вооруженные силы за одну ночь стерли с лица земли город Ходжалы и беспощадно расправились с его населением. В ходе этой резни сотни стариков, женщин и детей были убиты с особой жестокостью.

Участники мероприятия ознакомились с выставкой книг и фотографий, посвященной Ходжалинской трагедии, армяно-азербайджанскому конфликту, посмотрели фильм о Ходжалинском геноциде.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоÖzbəkistanda Xocalı soyqırımına həsr olunmuş anım tədbiri keçirilib

Экслюзивные новости

Политолог: Для нормализации отношений Ирана и Азербайджана необходимо наказать виновных в теракте
Политолог: Для нормализации отношений Ирана и Азербайджана необходимо наказать виновных в теракте
22 февраля 2023 г. 15:58
Генерал: Азербайджанские спасатели извлекли 26 тел из-под завалов в Хатае
Генерал: Азербайджанские спасатели извлекли 26 тел из-под завалов в Хатае
21 февраля 2023 г. 11:26
В Офисе президента Украины назвали причину прекращения переговоров с Россией
В Офисе президента Украины назвали причину прекращения переговоров с Россией
20 февраля 2023 г. 18:41
Ректор университета Аданы: Первую поддержку Турция получила от братского Азербайджана
Ректор университета Аданы: Первую поддержку Турция получила от братского Азербайджана
20 февраля 2023 г. 17:20
Эксперт: Сотрудничество Азербайджана с Курдистаном и Ираком будет позитивным для региона
Эксперт: Сотрудничество Азербайджана с Курдистаном и Ираком будет позитивным для региона
20 февраля 2023 г. 16:39
Азербайджанские ветераны добровольцами отправились на помощь Турции
ФотоАзербайджанские ветераны добровольцами отправились на помощь Турции
20 февраля 2023 г. 15:02
Банкоматы в Азербайджане смогут выдавать монеты
Банкоматы в Азербайджане смогут выдавать монеты
20 февраля 2023 г. 14:14
Грузооборот Бакинского морского порта в 2022 году вырос на 13,6%
Грузооборот Бакинского морского порта в 2022 году вырос на 13,6%
20 февраля 2023 г. 13:42
Политолог: Азербайджан важный партнер Венгрии в сфере энергетики
Политолог: Азербайджан важный партнер Венгрии в сфере энергетики
20 февраля 2023 г. 11:33
Подоляк: Россия ежедневно теряет в Украине 800 - 1100 военных
Подоляк: Россия ежедневно теряет в Украине 800 - 1100 военных
19 февраля 2023 г. 21:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi