В Узбекистане почтили память жертв Ходжалинского геноцида

Посольство Азербайджана в Узбекистане совместно с Азербайджанским культурным центром имени Гейдара Алиева при посольстве провело церемонию, посвященную Ходжалинской трагедии

Посольство Азербайджана в Узбекистане совместно с Азербайджанским культурным центром имени Гейдара Алиева при посольстве провело мероприятие, посвященное Ходжалинской трагедии.

Об этом Report сообщили в центре.

В мероприятии приняли участие посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев, исполнительный секретарь Общества дружбы Узбекистан-Азербайджан профессор Эркин Нуриддинов, деятели науки, культуры и искусства Узбекистана, азербайджанцы, проживающие в Ташкенте, студенты и журналисты.

Участники мероприятия почтили минутой молчания память погибших во время Ходжалинского геноцида, а также жертв недавнего разрушительного землетрясения в Турции.

Посол Гусейн Гулиев отметил, что 31 год назад армянские вооруженные силы за одну ночь стерли с лица земли город Ходжалы и беспощадно расправились с его населением. В ходе этой резни сотни стариков, женщин и детей были убиты с особой жестокостью.

Участники мероприятия ознакомились с выставкой книг и фотографий, посвященной Ходжалинской трагедии, армяно-азербайджанскому конфликту, посмотрели фильм о Ходжалинском геноциде.