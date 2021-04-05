В украинских СМИ освещено использование Арменией ракет "Искандер" против Азербайджана

В украинских СМИ широко освещено использование против Азербайджана в период Отечественной войны ракеты “Искандер”, обладающей большой разрушительной силой.

В украинских СМИ широко освещено использование против Азербайджана в период Отечественной войны ракеты “Искандер”, обладающей большой разрушительной силой.

Как передает Report, украинские информационные агентства "Укринформ“, "Интерфакс-Украина“, издательство "Гордон“, украинское бюро BBC News, а также сайты dialog.ua, podrobnosti.ua, dialog.ua, eurointegration.com.ua, asmedia.kiev.ua, charter97.org, vybir.media, stopcor.org в своих статьях, а авторитетные телеканалы “1+1” и “Интер" в своих репортажах отметили, что Азербайджан продемонстрировал обломки, доказывающие использование Арменией ракет “Искандер” во второй Карабахской войне.

Подчеркивается, что обломки ракет были обнаружены ANAMA 15 марта во время очистительных работ в городе Шуша.

В новостях также были показаны фотографии обломков ракет "Искандер". Также было отмечено, что в ходе расследования был полностью проверен кодовый индекс ракеты "9М723".

В статьях была приведена цитата премьер-министра Армении Н.Пашиняна о том, что эти ракеты были пригодны только на 10%, отмечается, что данный факт является правдой.

Кроме того, в материалах содержатся мнения авторитетных украинских блогеров, военных экспертов об обнаружении вокруг города Шуша обломков ракет “Искандер”.