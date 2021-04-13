В турецком городе увековечили память Мубариза Ибрагимова

Билясуварский район, откуда родом Мубариз Ибрагимов, и область Денизли могут стать побратимами. Такое предложение было выдвинуто на церемонии

В средней школе турецкого города Денизли состоялась официальная церемония открытия новой лаборатории по техническому кодированию и роботизации, носящей имя Национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова.

По сообщению турецкого бюро Report, инициатором увековечивания имени Национального героя стал глава Исполнительной власти района Чамели Керем Йенигюн.

В торжественной церемонии приняли участие посол Азербайджана в Турции Хазар Ибрагим, советник по вопросам образования Наджиба Насибова, глава Исполнительной власти Чамели Керем Йенигюн, глава муниципалитета Дженгиз Арслан, а также сотрудники школы и посольства.

В своем выступлении К.Йенигюн отметил, что Мубариз Ибрагимов, павший шехидом в расцвете лет, стал недосягаемым идеалом для своих студенческих товарищей, отважным героем.

Подчеркнув особую значимость увековечивания памяти Национального героя Мубариза Ибрагимова в канун годовщины апрельских боев, посол Х.Ибрагим выразил признательность всем, кто внес свой вклад в создание мастерской. Было отмечено, что проведение подобных мероприятий очень важно с точки зрения передачи ценностей азербайджано-турецкого братства будущим поколениям.

Билясуварский район, откуда родом Мубариз Ибрагимов, и область Денизли могут стать побратимами. Такое предложение было выдвинуто на церемонии. По инициативе посольства учащимся школы из малообеспеченных семей были розданы планшеты.

В учебном заведении вывешены фотографии, отражающие отвагу Национального героя Мубариза Ибрагимова и азербайджано-турецкое братство.

Натик Чирагзаде