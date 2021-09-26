В Тертере заложен "Парк Родины"

В Тертере в связи с годовщиной начала Отечественной войны заложен "Парк Родины"

В Тертере в связи с годовщиной начала Отечественной войны заложен "Парк Родины".

Как передает местное бюро Report, в мероприятии приняли участие почти 70 семей шехидов из различных регионов республики.

В парке в память о каждом шехиде посажено по одному дереву. Ожидается, что каждому дереву будет присвоен свой код, где будет отражена следующая информация: вид дерева, имя шехида, в честь которого оно посажено, срок службы шехида, боевые операции, в которых он участвовал и битва, в которой пал.

Всего посажено около трех тысяч различных деревьев.