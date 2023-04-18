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В Тертере 43-летний мужчина подорвался на мине

В Тертере 43-летний мужчина подорвался на мине В селе Борсунлу Тертерского района на мине подорвался Эльнур Аскеров (1980 г.р.).
Карабах
18 апреля 2023 г. 18:38
В Тертере 43-летний мужчина подорвался на мине

В селе Борсунлу Тертерского района на мине подорвался Эльнур Аскеров (1980 г.р.).

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД), сельский житель Э.Аскеров был госпитализирован, его жизни ничто не угрожает.

Ведется расследование.

17:52

18 апреля в селе Борсунлу Тертерского района на заминированной территории недалеко от бывшей линии соприкосновения произошла детонация мины.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA).

В результате взрыва пострадал Эльнур Аскеров (1980 г.р.) Он был госпитализирован в Тертерскую районную больницу.

По факту в Тертерской районной прокуратуре проводится расследование.

Отметим, что с 10 ноября 2020 года и по сей день 291 человек стал жертвой взрыва установленных Арменией мин. 51 из них погиб, 240 получили различные ранения. Среди подорвавшихся на минах есть как гражданские лица, так и военнослужащие.

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