В течение всего лишь полутора лет после окончания войны переселено более 400 бывших беженцев

В течение всего лишь полутора лет после окончания войны переселено более 400 бывших беженцев

Одним из основных наших планов на будущее является восстановление освобожденных территорий Карабаха и Восточного Зангезура, которые находились под оккупацией почти 30 лет. Сейчас эта территория, равная площади современного Ливана, полностью лежит в руинах

https://static.report.az/photo/c73a851b-417c-329d-b5ff-9bc1594a2c91.jpg https://static.report.az/photo/c73a851b-417c-329d-b5ff-9bc1594a2c91.jpg

Одним из основных наших планов на будущее является восстановление освобожденных территорий Карабаха и Восточного Зангезура, которые находились под оккупацией почти 30 лет. Сейчас эта территория, равная площади современного Ливана, полностью лежит в руинах. Как сообщает Report , об этом сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на состоявшейся 13 марта в Берлине встрече с руководителями ведущих компаний Германии. "Мы уже приступили к осуществлению государственной программы, получившей название "Великое возвращение". Мы уже разработали программу и уже реализовали первый пилотный проект и переселили более 400 бывших беженцев в течение всего лишь полутора лет после окончания войны. И мы планируем переселить еще сотни тысяч бывших беженцев. Потому что в результате армянской оккупации число вынужденных переселенцев и беженцев у нас превысило 1 миллион человек", - отметил глава государства. Подпишитесь на наш Telegram канал