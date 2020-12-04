В Сумгайыте почтили память шехидов Отечественной войны

В этой войне шехидами стали 2 783 наших военнослужащих

В Сумгайыте минутой молчания почтили память шехидов Отечественной войны.

Как сообщает Report, было приостановлено передвижение граждан и движение автомобилей на основных дорогах и проспектах города.

Церемония поминовения также состоялась в сумгайытской мечети "Джума", где были прочитаны молитвы за упокой душ героических сынов, отдавших свои жизни за Родину.

В Отечественной войне, которую Азербайджанская армия с триумфом завершила за 44 дня, шехидами стали 2 783 наших военнослужащих.

Аллах рехмет элесин!