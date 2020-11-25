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В США размещены баннеры о Карабахе

В США размещены баннеры о Карабахе На одной из центральных дорог города Сент-Пол, штат Миннесота, по инициативе Азербайджанской ассоциации Миннесоты и при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой были размещены плакаты с надписью "Справедливость в Карабахе, мир в Азербайдж
Карабах
25 ноября 2020 г. 00:50
В США размещены баннеры о Карабахе

На одной из центральных дорог города Сент-Пол, штат Миннесота, по инициативе Азербайджанской ассоциации Миннесоты и при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой были размещены плакаты с надписью "Справедливость в Карабахе, мир в Азербайджане".

Как передает местное бюро Report, знаки были установлены в центре города напротив международного аэропорта Миннеаполис-Сент-Пол.

На плакатах изображены азербайджанский флаг, карта, карабахские скакуны и хары-бюльбюль, а также лозунги "Справедливость в Карабахе - это мир в Азербайджане", "Беженцы возвращаются домой".

Напомним, что баннеры "Карабах - это Азербайджан!" уже несколько месяцев вывешиваются на центральных дорогах и мостах многих крупных городов США.

Вусала Аббасова

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Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ-da Qarabağla bağlı lövhələr quraşdırılıb

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