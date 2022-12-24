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В сопровождении автомобилей МККК из Ханкенди в Армению на лечение отправлен младенец

В сопровождении автомобилей МККК из Ханкенди в Армению на лечение отправлен младенец В сопровождении автомобилей, принадлежащих Международному комитету Красного креста (МККК), из Ханкенди в Армению отправлен младенец для прохождения лечения.
Карабах
24 декабря 2022 г. 10:12
В сопровождении автомобилей МККК из Ханкенди в Армению на лечение отправлен младенец

В сопровождении автомобилей, принадлежащих Международному комитету Красного креста (МККК), из Ханкенди в Армению отправлен младенец для прохождения лечения.

Находящийся на месте событий сотрудник Report сообщает, что от Международного комитета Красного креста поступило обращение о содействии в отправке 24 декабря в 09:00 на лечение Владимира Балаяна, 2022 года рождения, и его родителей из Ханкенди в Армению на трех машинах Красного креста в сопровождении сотрудников комитета, и разрешении в тот же день вернуться обратно в Ханкенди.

В обращении говорится, что на обратном пути в багаже автомобилей будут перевозиться лекарства и медицинские принадлежности для больницы в Ханкенди.

Это еще раз говорит о том, что нет никаких ограничений на проезд автомобилей гуманитарного назначения.

Напомним, что акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через Шушу, против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 13 дней.

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