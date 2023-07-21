В Шушинской городской больнице построят Центр гигиены и эпидемиологии, корпуса инфекционных заболеваний и гемодиализа

На территории Шушинской городской больницы будут также построены Центр гигиены и эпидемиологии, Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии, корпуса инфекционных заболеваний и гемодиализа.

На территории Шушинской городской больницы будут также построены Центр гигиены и эпидемиологии, Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии, корпуса инфекционных заболеваний и гемодиализа.

Как передает Report, об этом стало известно в ходе ознакомления президента Азербайджанской Республики Ильхам Алиев с ходом строительства Шушинской городской больницы на 90 коек.

Здание больницы состоит из 6 корпусов, из которых 4 - четырехэтажные, а 2 - одноэтажные. Подвальная часть здания будет использоваться как стационарная медицинская служба и убежище, а при необходимости будет функционировать и как военный госпиталь. На участке стационарных услуг будут функционировать приемная, терапевтическое, педиатрическое, хирургическое, родильное, гинекологическое отделения, отделения инфекционных болезней, анестезиологии-реанимации, гемодиализа.

На участке амбулаторных услуг будут созданы консультативная поликлиника, детская поликлиника, отделения лучевой диагностики, функциональной диагностики, физиотерапии и медицинской реабилитации, а также клинико-диагностическая лаборатория.

Напомним, что фундамент Шушинской городской больницы был заложен 7 ноября 2021 года при участии президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой.