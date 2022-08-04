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В Шуше запретят установку палаток и разведение костров в неположенных местах

В Шуше запретят установку палаток и разведение костров в неположенных местах В охранной зоне Государственного заповедника города Шуша будет запрещено устанавливать палатки и разжигать костры вне специально отведенных для этого мест.
Карабах
4 августа 2022 г. 11:34
В Шуше запретят установку палаток и разведение костров в неположенных местах

В охранной зоне Государственного заповедника города Шуша будет запрещено устанавливать палатки и разжигать костры вне специально отведенных для этого мест.

Как сообщает Report, об этом говорится в решении Кабинета министров Азербайджана "Об утверждении режима охраны охранной зоны Государственного заповедника города Шуша".

Согласно документу, в охранной зоне не разрешается проезд транспортных средств, организация парковочных мест, установка палаток и разжигание костров вне мест, определенных администрацией.

В документе также указано, что работы, проводимые в охранной зоне, должны соответствовать общей территории заповедника, административным границам города Шуша и территориальному зонированию, детальным решениям и общей архитектурной композиции, определенным в Генеральном плане города Шуша, и не нарушать объемно-пространственные размеры заповедника.

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Версия на азербайджанском языке Şuşada müəyyən edilmiş yerlərdən kənarda çadırların qurulmasına və tonqalların yandırılmasına icazə verilməyəcək

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