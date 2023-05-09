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В Шуше заложен фундамент нежилого здания, которое будет построено на улице Карабах 

В Шуше заложен фундамент нежилого здания, которое будет построено на улице Карабах  9 мая в городе Шуша заложен фундамент нежилого здания, которое будет построено на улице Карабах.
Карабах
9 мая 2023 г. 16:40
В Шуше заложен фундамент нежилого здания, которое будет построено на улице Карабах 

9 мая в городе Шуша заложен фундамент нежилого здания, которое будет построено на улице Карабах.

Как сообщает Report, сначала президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев был проинформирован о предстоящей работе на улицах Карабах и Садыгджана.

Было отмечено, что общая площадь жилого здания, которое будет построено на улице Карабах, составит 5 400 квадратных метров. 24 квартиры, которые будут располагаться в четырехэтажном здании, будут двухкомнатными, а 6 - трехкомнатными. Было отмечено, что на территории также будет построено нежилое здание. Общая площадь этого здания, которое будет состоять из корпусов А и Б и офисного здания, составит 5 745 квадратных метров. На втором этаже здания будет располагаться автостоянка.

Затем глава государства заложил фундамент нежилого здания, которое будет построено на улице Карабах.

Отметим, что, согласно поручению главы государства, выделены первоначальные средства на благоустройство улицы Карабах. Благоустройство и работа по созданию инфраструктуры ведутся параллельно со строительством здания. Часть работы по поручению президента Ильхама Алиева проводится на основе партнерства государственного и частного секторов. Следует особо отметить, что президент Азербайджана символически назвал эту улицу "Карабах". На этой улице, охватывающей центр города Шуша, расположены мечеть Говхар Ага, отель "Карабах" и здание специального представительства. При реконструкции улицы особое внимание уделяется сохранению исторического и национального архитектурного стиля города Шуша.

Согласно поручению президента Ильхама Алиева, после возвращения в ближайшем будущем шушинцев - бывших вынужденных переселенцев в родной город предусматривается прием местных жителей на работу. В связи с этим непрерывно ведется работа по обеспечению занятости населения, уточняются списки. В списки, составленные по результатам трех трудовых ярмарок для местных жителей, организованных компаниями, прошедшими регистрацию для работы в Шуше, включены 200 молодых шушинцев. В настоящее время для них организованы тренинги.

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Версия на английском языке ФотоFoundation stone laid for non-residential building on Garabagh Street of Shusha
Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşanın Qarabağ küçəsində inşa olunacaq qeyri-yaşayış binasının təməli qoyulub

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