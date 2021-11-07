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В Шуше заложен фундамент мечети Дашалты

В Шуше заложен фундамент мечети Дашалты 7 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева заложили в Шуше фундамент мечети Дашалты.
Карабах
7 ноября 2021 г. 20:09
В Шуше заложен фундамент мечети Дашалты

7 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева заложили в Шуше фундамент мечети Дашалты.

Как сообщает Report, религиозно-духовные памятники, разрушенные врагом на наших освобожденных территориях в период оккупации, восстанавливаются, строятся новые.

Предприняв такой шаг накануне Дня Победы, Президент Ильхам Алиев посылает миру очередной месседж: Мы не только благоустраиваем наши земли, создаем современную инфраструктуру для возвращения бывших вынужденных переселенцев, но и очищаем следы вандализма армян против религиозно-культурных памятников на этих землях, восстанавливаем наши священные ценности.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşada Daşaltı məscidinin təməli qoyulub

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