В Шуше заложен фундамент мечети Дашалты

7 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева заложили в Шуше фундамент мечети Дашалты.

7 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева заложили в Шуше фундамент мечети Дашалты.

Как сообщает Report, религиозно-духовные памятники, разрушенные врагом на наших освобожденных территориях в период оккупации, восстанавливаются, строятся новые.

Предприняв такой шаг накануне Дня Победы, Президент Ильхам Алиев посылает миру очередной месседж: Мы не только благоустраиваем наши земли, создаем современную инфраструктуру для возвращения бывших вынужденных переселенцев, но и очищаем следы вандализма армян против религиозно-культурных памятников на этих землях, восстанавливаем наши священные ценности.