В Шуше восстановлено движение автомобилей после снегопада

В городе Шуша устранены трудности, возникшие на дорогах по причине снегопада.
Как передает командированный в Шушу сотрудник Report, приняты меры для восстановления нормального движения транспортных средств на автомобильных дорогах города.
Сотрудниками соответствующих структур дороги засыпаны песком и солью, к очищению от снега привлечена спецтехника.
Проблем с электро- и водоснабжением не возникло.
Отметим, что с ночи 7 января в городе Шуша начался снег. В настоящее время высота снежного покрова на территории города достигает 14-16 мм.