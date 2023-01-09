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В Шуше восстановлено движение автомобилей после снегопада

В Шуше восстановлено движение автомобилей после снегопада В городе Шуша устранены трудности, возникшие на дорогах по причине снегопада.
Карабах
9 января 2023 г. 11:28
В Шуше восстановлено движение автомобилей после снегопада

В городе Шуша устранены трудности, возникшие на дорогах по причине снегопада.

Как передает командированный в Шушу сотрудник Report, приняты меры для восстановления нормального движения транспортных средств на автомобильных дорогах города.

Сотрудниками соответствующих структур дороги засыпаны песком и солью, к очищению от снега привлечена спецтехника.

Проблем с электро- и водоснабжением не возникло.

Отметим, что с ночи 7 января в городе Шуша начался снег. В настоящее время высота снежного покрова на территории города достигает 14-16 мм.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşada yollar qardan təmizlənib, avtomobillərin hərəkəti tam bərpa olunub

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